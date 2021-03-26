Имена победителей фестиваля «Театральное Приволжье» огласят в Ижевске

Победители фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» будут объявлены 27 марта. В эту дату празднуется Всемирный день театра.

Торжественная церемония пройдет в Ижевске, на сцене Удмуртской государственной филармонии. Все желающие смогут увидеть трансляцию онлайн.

Представители каждого региона во время трансляции огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль».

Также будут названы имена лучших режиссеров и актеров, станет известен победитель в дополнительной номинации – «Лучший спектакль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне».

Кроме того, был проведен конкурс афиш и плакатов. Победители станут также известны на церемонии.

Всего в окружном этапе конкурса спектаклей представлено 28 спектаклей от всех субъектов ПФО, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.

Просмотр прямой трансляции в прямом эфире доступен для всех желающих на сайте театральноеприволжье.рф 27 марта, с 14:00.

Для справки:

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Фестиваль объединяет театральное сообщество всех 14 регионов ПФО и способствует росту интереса к театральному искусству, развитию творческого потенциала.

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