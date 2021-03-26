В Энгельсском районе начали восстанавливать пострадавшие от паводка плотины и велосипедную дорожку

В Энгельсе и Энгельсском районе, в том числе на территории Терновского муниципального образования из-за паводка пострадали две плотины и около 20 метров велосипедной дорожки.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на рабочем совещании был разработан план ликвидации последствий.
Специалисты приступили к работе. В кратчайшие сроки сооружения восстановят за счет подрядной организации.
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