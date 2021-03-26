В Саратовской области расселили аварийное жилье в пяти районах

Сегодня, 26 марта, в Саратове прошло заседание рабочей группы по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев сообщил, что по программе расселения аварийного фонда освобождено 923 жилых помещения площадью 32,64 тысячи квадратных метров, переселили 2180 человек.

Он отметил, что эти мероприятия завершены по Балашовскому, Вольскому, Саратовскому, Советскому и Краснопартизанскому району.

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