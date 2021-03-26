Панков возмутился затоплением пешеходной зоны в Вольске

Пешеходную зону в Вольске заливает талая вода

Депутат Государственной думы Николай Панков считает недопустимой ситуацию в Вольске, где оказалась затоплена пешеходная зона.

Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Бывает так, что недочетами в работе можно испортить важное и полезное дело. Считаю, местной власти в Вольске нужно отреагировать на обращения людей по поводу улицы Революционная. Там недавно провели ремонт, сделали красивую пешеходную зону. Но теперь ее заливает грязью и талой водой из-за того, что новая ливневая канализация забита снегом и льдом. И даже трудно проехать по дороге, которая пересекает пешеходную зону. На перекрестке, где меняли коммуникации, проваливается грунт.

По этому поводу обращусь к главе района Виталию Матвееву. Нельзя разочаровывать жителей, которые так радовались, что найдены средства на этот проект, и улица сохранила исторический облик, – заявил Панков.

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