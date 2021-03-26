В Саратов прилетит новая партия вакцины от коронавируса

Одна из российских вакцин от коронавируса
Поставка очередной партии вакцины от коронавируса ожидается в Саратовскую область уже завтра, 27 марта. Об этом сообщили в минздраве Саратовской области.
В регион прилетит около 11 тысяч доз вакцины - доставка осуществляется воздушным транспортом. Препарат распределят и направят по медучреждениям региона незамедлительно сразу после ее поступления.
Напомним, на сегодняшний день в вакцинации приняли участие почти 96,5 тысячи человек, из них 71,5 тысячи уже завершили второй этап.
Какая именно из трех зарегистрированных в РФ вакцины прибудет на этот раз, в минздраве не сообщили.
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