В колонии под Энгельсом заключенные выращивают гибриды лимона и апельсина

В колонии выращивают лимон, скрещенный с апельсином Фото: УФСИН по Саратовской области

В колонии №13 Энгельсского района осужденные выращивают лимоны Мейера. Так называют лимоны, скрещенные с апельсинами.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, эксперименты проводят в ботаническом кружке.

Кроме того, в колонии выращивают виноград, который растет в теплице, цветы и овощи.

Сейчас заключенные готовятся к весенним работам: выращивают рассаду томатов, огурцов и перца. Знания они получают, в том числе, из специальной литературы, которая имеется в библиотеке колонии.

В теплице растет виноград Фото: УФСИН по Саратовской области

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