Бусаргин: Оплачивать досудебные претензии Фонда капремонта можно добровольно

Роман Бусаргин не сказал, что платить не надо. Можно подождать судебных повесток Фото: Александр Уриевский

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что оплату по выставленным досудебным претензиям со стороны регионального Фонда капремонта жители могут производить в добровольном порядке. Т.е. если не оплатят, то Фонд должен решать эти вопросы через суды, а не через свои платежки.

- Понимая всеобщую обеспокоенность данной темой, в Правительстве региона было проведено заседание специальной комиссии. Граждане могут добровольно погасить убытки, которые сложились из-за подачи заявлений на выдачу судебных приказов по взысканию задолженности. Но будет справедливо, если этих сумм не будет на платежных документах. Последнее слово должно быть за судебной инстанцией, куда имеет право обратиться Фонд капремонта, – заявил Бусаргин в своем Инстаграм.

В платежках за март этих сумм уже не будет.

- Отдельная благодарность депутату Государственной думы Николаю Панкову за конструктивный диалог по такому важному социальному вопросу, - заметил Бусаргин.

Консультации по вопросам капитального ремонта можно получить по телефонам:

8 800 2018 752 – Центр обработки звонков (предоставление общей информации по капитальному ремонту);

8 800 2018 762 – Бухгалтерия (по вопросу зачисления оплаченных взносов на капитальный ремонт; по вопросу оформления перерасчета или возврата уплаченных средств);

8 800 2018 492 – Отдел начисления взносов на капитальный ремонт (по вопросу оформления справки о начисленных и оплаченных взносах на капитальный ремонт по лицевым счетам собственников; по вопросу внесения изменений в платежный документ, также в случае возникновения вопросов по досудебной претензии).

Кроме того, работает «горячая линия» Фонда капитального ремонта по телефону 8 8452 65 09 00 (режим работы с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00).