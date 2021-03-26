В Аркадаке убийца с подельником расчленили собутыльника после того, как не смогли его сжечь

В Аркадаке 32-летний убийца осужден на девять лет колонии строго режима, а помогавший ему расчленить тело 59-летний рецидивист – 12 лет колонии особого режима.

Убийство произошло 22 февраля 2020 года в Аркадаке.

Накануне вечером компания выпивала и 59-летний хозяин поссорился с одним из гостей, 31-летним мужчиной. Конфликт удалось замять, но ночью к этому же гостю стал предъявлять претензии другой собутыльник — 32-летний мужчина.

- В ходе ссоры последний принялся душить оппонента сначала руками, затем полотенцем. Хозяин жилища, ранее судимый за убийство, наблюдая за действиями 32-летнего приятеля, словесными комментариями придал ему решимости на убийство противника и передал нож, которым тот нанес удар в область шеи 31-летнему оппоненту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, 32 и 59-летний злоумышленники сначала пытались сжечь тело погибшего во дворе дома. Затем распределили его останки по двум мешкам и спрятали их в заброшенном сарае, расположенном неподалеку, где их в тот же день обнаружили сотрудники полиции, — сообщили жуткие подробности убийства в региональном СУ СКР.

В суде 32-летний мужчина под тяжестью собранных следователями улик признал вину и раскаялся, а вот 59-летний хозяин дома вину в пособничестве убийству не признал.