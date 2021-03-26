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Происшествия26 марта 2021 15:12

В Саратове эвакуировали ТЦ «Триумф Молл»

На месте работают спасатели и полиция
Авторы (2):
Ольга СимоноваОльга Симонова
Мария Франко
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Людей вывели из «Триумф Молла»

Фото: Мария Франко

В Саратове сегодня, 26 марта, эвакуировали ТЦ «Триумф Молл».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», из здания вывели посетителей и персонал.

- На месте идет работа, — рассказала оперативный дежурный горспаса.

От дальнейших комментариев в службе спасения отказались. Ничего о случившемся не знают и в полиции.

На месте работают полицейские и спасатели

Фото: Мария Франко

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