В Саратове эвакуировали ТЦ «Триумф Молл»

Людей вывели из «Триумф Молла» Фото: Мария Франко

В Саратове сегодня, 26 марта, эвакуировали ТЦ «Триумф Молл».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», из здания вывели посетителей и персонал.

- На месте идет работа, — рассказала оперативный дежурный горспаса.

От дальнейших комментариев в службе спасения отказались. Ничего о случившемся не знают и в полиции.

На месте работают полицейские и спасатели Фото: Мария Франко

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