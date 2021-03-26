В Саратове эвакуировали ТЦ «Триумф Молл»

Людей вывели из «Триумф Молла»
Фото: Мария Франко
В Саратове сегодня, 26 марта, эвакуировали ТЦ «Триумф Молл».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», из здания вывели посетителей и персонал.
- На месте идет работа, — рассказала оперативный дежурный горспаса.
От дальнейших комментариев в службе спасения отказались. Ничего о случившемся не знают и в полиции.
На месте работают полицейские и спасатели
Фото: Мария Франко
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