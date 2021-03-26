Виртуальный зал в ДК «Покровский» открыли в День работника культуры

. Фото: Мария Франко

Перед открытием виртуального зала и презентации светодиодного экрана 25 марта в ДК «Покровский» в Энгельсе поздравили и наградили почетными грамотами работников культуры Энгельсского района.

- Вы доктора людских душ, вы такие же герои и победители. В этом году мы увеличим финансирование на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, — поздравил глава Энгельсского района Алексей Стрельников.

Как отметила первый замминистра культуры области Татьяна Астафьева, Энгельсский район является активным участником национального проекта «Культура», созданного при поддержке президента РФ Владимира Путина.

- Ваш опыт работы мы передаем другим муниципальным районам. И сегодняшнее открытие виртуального концертного зала является тому подтверждением, — добавила Астафьева.

В перерыве между награждениями зрителям показали музыкальные и театральные представления со стихами и народными песнями.

- Для меня драгоценные минуты быть в этом зале и видеть ваши счастливые лица и улыбки. Хочу поздравить всех работников культуры и ветеранов отрасли. Сегодня очевидно, что язык, культура и история — идентифицируют русского человека во всех его проявлениях от широты души до самоотверженности и героизма. Что мы бы из себя представляли, если бы не было русской поэзии, живописи и музыки? — поздравил Александр Стрелюхин.

В Доме культуры «Покровский» открыли виртуальный концертный зал. Установленные светодиодный экран и контроллер-процессор позволят проводить музыкальные и театральные постановки.