Более 1,5 тысячи многоквартирных домов перешли на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО

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Собственники 1 507 многоквартирных домов с августа 2018 года приняли решение о переходе на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО с региональным оператором Саратовской области – филиалом АО «Управление отходами».

В настоящее время регоператор принял к исполнению очередной протокол. Решением общего собрания собственники 225 квартир дома № 6 по улице М.Булгакова в Саратове переходят на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, минуя ООО «УК Лад-комфорт», которая обслуживает этот дом. В июне они получат новые платежные документы от агента регоператора «СарРЦ» за май.

В адрес регоператора ежемесячно поступают протоколы общего собрания жильцов МКД Саратова, Энгельса и Балаково, где зафиксировано решение об отказе от услуг посредников при начислении и сбору платежей в лице управляющих организаций. Чаще всего такие решение объясняются недобросовестностью управляющей организации с точки зрения собственников квартир.

- В Саратовской области растет количество многоквартирных домов, жители которых приняли решение перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Для населения важно понимать, что оплаченные деньги будут перечислены по адресу, в полном объеме и в срок, — рассказал директор регоператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Специалисты регоператора призывают внимательно изучать платежные документы после перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, и с даты перехода вносить платежи только в адрес поставщиков по отдельным квитанциям, а не по квитанции управляющей организации.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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