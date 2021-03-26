Более 1,5 тысячи многоквартирных домов перешли на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО

.
Собственники 1 507 многоквартирных домов с августа 2018 года приняли решение о переходе на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО с региональным оператором Саратовской области – филиалом АО «Управление отходами».
В настоящее время регоператор принял к исполнению очередной протокол. Решением общего собрания собственники 225 квартир дома № 6 по улице М.Булгакова в Саратове переходят на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, минуя ООО «УК Лад-комфорт», которая обслуживает этот дом. В июне они получат новые платежные документы от агента регоператора «СарРЦ» за май.
В адрес регоператора ежемесячно поступают протоколы общего собрания жильцов МКД Саратова, Энгельса и Балаково, где зафиксировано решение об отказе от услуг посредников при начислении и сбору платежей в лице управляющих организаций. Чаще всего такие решение объясняются недобросовестностью управляющей организации с точки зрения собственников квартир.
- В Саратовской области растет количество многоквартирных домов, жители которых приняли решение перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Для населения важно понимать, что оплаченные деньги будут перечислены по адресу, в полном объеме и в срок, — рассказал директор регоператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.
Специалисты регоператора призывают внимательно изучать платежные документы после перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, и с даты перехода вносить платежи только в адрес поставщиков по отдельным квитанциям, а не по квитанции управляющей организации.
Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.