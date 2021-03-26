За строительством соцобъектов в новых микрорайонах в регионе будет следить ОПа

В Общественной палате Саратовской области 26 марта заседала комиссия по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре, мониторингу социально-экономического развития области, которую возглавляет Елена Герчикова. На мероприятии присутствовал председатель ОПы Борис Шинчук.

После вступительного слова Елены Герчиковой была рассмотрена повестка дня. На заседании были назначены заместители председателя комиссии и секретарь. Кроме того, обсуждался проект плана работы комиссии на 2021 год.

Елена Герчикова

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсуждения внесли свои предложения в план работы комиссии.

В частности, Елена Склярова, член ОПы, которая входит в Совет женщин Энгельсского района, считает очень важной тему строительства объектов социальной сферы в новых жилых микрорайонах, где автоматически увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру. Ведь это ведет к росту числа жителей, которым потребуется больше мест в детских садах и школах, больше медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов.

- Особенно остро эта проблема стоит в таких городах области, как Саратов и Энгельс. Знаю не понаслышке как мама двух несовершеннолетних детей, как остро стоит вопрос со строительством новых школ и детсадов, учреждений здравоохранения, спортивных и культурных объектов, создания зон отдыха и зеленых зон, — сказала Елена Склярова.

Она напомнила, что эту тему неоднократно поднимал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Елена Склярова

Инициативу также поддержала Татьяна Никитина, возглавляющая рабочую группу «Общественный совет — 64» при Общественной палате.

При рассмотрении вопроса разное членам комиссии были вручены удостоверения и значки.

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