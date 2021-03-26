В Саратове жители дома на улице Маркса заявили о подделке подписей в протоколе общего собрания

Жильцы дома №9/19 по улице Карла Маркса в Октябрьском районе Саратова заявили о подделке протокола общего собрания.

Они записали видеообращение, надеясь привлечь внимание к проблеме.

По словам жителей многоквартирного дома, в августе прошлого года были подделаны подписи на протоколах. Впоследствии документы отнесли в Госжилинспекцию.

Жители обращались в областную и Генеральную прокуратуры, ГЖИ, но заявления спускаются на нижестоящие уровни. При этом, как заверяют жители, экспертиза доказала, что подписи подделаны, однако суд вынес решение не в пользу жильцов.

- Судья сказала привести живых свидетелей, это 180 человек. В пандемию это сделать невозможно, пришло 30–40 человек, — сказали жильцы.

Была подана апелляция. Но несмотря на то, что рассмотрение еще идет, с 1 марта дом отдан в управление ООО «Дом образцового содержания».

Видеообращение распространилось по соцсетям. В комментариях сообщили, что эта же компания, «Дом образцового содержания», якобы получила в управление дом на улице Лермонтова.

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