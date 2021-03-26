Жителям Поливановки могут не разрешить высаживать деревья, где они захотят

Для высадки деревьев на территориях общего пользования необходимо согласование
Фото: Екатерина Семенова
В поселке Поливановка Саратова пока не планируется вырубать деревья.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации Ленинского района.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что жители Поливановки обсуждают тему озеленения поселка и готовы сами высаживать деревья. Они опасаются, что существующие насаждения могут вырубить для реконструкции трамвайных путей.
- На сегодняшний день разрешение на проведение работ по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках реконструкции трамвайных путей на территории поселка Поливановка комиссией по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений не выдавалось, заявление на рассмотрение вопроса о выдаче разрешения в комиссию не поступало, — отметили в администрации.
При этом подчеркивается, что высаживать деревья в местах общего пользования можно только по согласованию с зеленой комиссией и в соответствии с действующим регламентом. Для этого следует обратиться к секретарю комиссии по адресу: сад Липки, административное здание. Телефон: 39-01-25.
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