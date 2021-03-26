На месте приземления Гагарина под Энгельсом реконструировали стелу и памятник первому космонавту

Ко Дню космонавтики в Саратовской области проведены работы на памятных местах.

Об этом во время брифинга 26 марта рассказал начальник Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

По его словам, в регионе немало объектов, связанных с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. Однако важнейшим считается место его приземления под Энгельсом.

Владимир Мухин напомнил, что 12 апреля, в День космонавтики, состоится торжественное открытие Парка покорителей космоса, запланирован ряд мероприятий. В преддверии празднования были проведены масштабные работы по оформлению территории – установлены границы и режим содержания объекта.

Кроме того, проведена реконструкция памятника Юрию Гагарину и стелы на месте приземления.

- Скульптуру снимали полностью, не разбирали. Ее отвозили на восстановление в реставрационную мастерскую. Также целиком снимали стелу, там сделаны новые основания под фундамент, заменен каркас и ряд листов. Потом все было заново смонтировано, – рассказал Владимир Мухин.

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