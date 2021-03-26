В Саратовской области открывается охота на водоплавающих птиц

Открывается весенняя охота на водоплавающих птиц

Весенняя охота на водоплавающих птиц открывается с 27 марта на территории южных районов Саратовской области: Александрово-Гайском, Новоузенском, Краснокутском, Питерском и Ровенском. Период охоты продлится 10 дней.

В комитете охотничьего хозяйства напомнили, что одним из нововведений стало разрешение охотникам делать на воде укрытия, в том числе с использованием лодок. При этом использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска добычи пернатой дичи запрещено. На лодке охотник может подобрать стрелянную утку, или осуществить транспортировку уже добытой – это единственные случаи, допускающие передвижение на лодке.

В период весенней охоты естественно запрещено осуществление охоты на самок уток, а также лысуху, камышницу, серого гуся, куропатку, на вальдшнепа на утренней тяге. Также не допускается добыча видов птиц, занесенных в региональную и федеральную Красные книги. На вальдшнепов весенняя охота осуществляется исключительно на вечерней тяге.

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