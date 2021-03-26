В Саратове на шести улицах отключили воду

В Саратове сегодня, 26 марта, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», примерно до полуночи водоснабжения не будет на четной стороне Астраханской от Зарубина до Большой Горной, на Зарубина от Вольской до Астраханской.

Причиной отключения стали работы в ТЦ «Триумф Молл».

Из-за управляющей компании «Рассвет» на Политехнической, 114 ориентировочно до 18:00 не будет воды в кранах в этом доме и здании №116, а также на Беговом проезде, 1, Большой Садовой, 113, Беговой, 19.

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