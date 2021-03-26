В выходные на Саратовскую область опустятся туманы

Выходные будут туманными Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на выходных, 27 и 28 марта, ожидается рост атмосферного давления.

- В целом температура близка к климатической норме. Ночью по региону будет варьироваться от -1 до -6 градусов, а днем — +2…+7 градусов. На северо-востоке может опускаться до -9 градусов ночью, — рассказала «КП-Саратов» синоптик областного Гидрометцентра Лариса Васильева.

Осадков не прогнозируется, но 28 может быть небольшой мокрый снег, морось.

По Саратову температурный режим будет не сильно разниться: 0… -2 ночью, +3… +5 днем.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/с и порывами до 12 м/с.

- Утром могут быть туманы с видимостью до 500–1000 метров. А также гололедица. Но в целом с 22 марта в Саратове среднесуточная температура перешагнула за 0 в сторону потепления. Весна идет! — подчеркнула Лариса Васильева.

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