В Саратове подрядчику не заплатили за некачественный проект охранной зоны Дома Никитина

Дом на Чернышевского, 116а. Фото Яндекс.Карты

В Саратове расторгнут договор с фирмой, которая занималась проектированием зон охраны дома на Чернышевского, 116а.

Как рассказал начальник Управления по охране культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин, подрядчик не справился.

- Качество разработки оставляло желать лучшего. Имелась масса замечаний. Фирме предоставлено дополнительное время на доработку и исправление, но это вовремя не было сделано. И так как год подходил к концу, следовало принять решение об оплате работ или расторжению договора, — рассказал Владимир Мухин.

Договор был расторгнут через Арбитражный суд, соответственно, работы не были оплачены.

По мнению Мухина, подрядчик очень хотел выиграть конкурс, поэтому снизил цену контракта вдвое. Однако Управлению важнее качество работы, а не экономия.

После расторжения договора был заключен новый контракт с другим подрядчиком. Сейчас он проходит согласование.

- Надеемся, что в скором времени проект зоны охраны будет утвержден, — сказал Владимир Мухин.

Напомним, на Чернышевского, 116а находится двухэтажное здание, построенное в 19 веке. Оно носит название «Дом Городского Головы Ф.С. Никитина».

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