СК проверяет горящую шелуху под Балаковом

В Балаковском районе Саратовской области начата проверка по факту горения на свалке.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, сейчас ищут владельца отходов.

Речь идет о горящей шелухе от семян подсолнечника. Дым от пожара идет на близлежащие дома, что вызывает тревогу у жителей. Они уже обратились в СМИ. Так, федеральный телеканал опубликовал сюжет. Предполагается, что отходы принадлежат маслоэкстракционному заводу вблизи села Малое Перекопное.

Следствие считает, что владелец шелухи может специально сжигать ее в качестве утилизации. СК предстоит установить степень влияния на атмосферу и жителей.

- Предпринимаются меры к ликвидации возгорания и свалки отходов в целом, — отметили в СК.

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