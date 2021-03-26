СК проверяет горящую шелуху под Балаковом

В Балаковском районе Саратовской области начата проверка по факту горения на свалке.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, сейчас ищут владельца отходов.
Речь идет о горящей шелухе от семян подсолнечника. Дым от пожара идет на близлежащие дома, что вызывает тревогу у жителей. Они уже обратились в СМИ. Так, федеральный телеканал опубликовал сюжет. Предполагается, что отходы принадлежат маслоэкстракционному заводу вблизи села Малое Перекопное.
Следствие считает, что владелец шелухи может специально сжигать ее в качестве утилизации. СК предстоит установить степень влияния на атмосферу и жителей.
- Предпринимаются меры к ликвидации возгорания и свалки отходов в целом, — отметили в СК.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.