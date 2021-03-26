В районах Саратовской области модернизируют кинозалы

Ирина Шатылко, заместитель директора Саратовского областного методического киновидеоцентра
В эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове, на волне 90,6 FM, заместитель директора Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирина Шатылко рассказала в программе «Тема дня» о модернизации кинозалов.
Кинозалы в районах Саратовской области модернизируют в рамках национального проекта «Культура», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
Об изменениях в прокате после переоборудования кинозалов рассказали представители культурных учреждений в поселке Приволжский, Питерке, Озинках, Духовницком и Турках.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.