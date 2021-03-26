Саратовский театр «Теремок» полностью преобразился

Актер театра кукол «Теремок» Антон Черепанов (слева) и директор театра Александр Удалов

На радио «Комсомольская правда» в Саратове пришли актер театра кукол «Теремок» Антон Черепанов и директор театра Александр Удалов.

В нашем эфире на волне 90,6 FM они рассказали, как капитальный ремонт полностью преобразил саратовский театр кукол «Теремок».

По словам Александра Удалова, в здании полностью все обновили и укрепили: от фундамента до кровли. Такие масштабные работы провели в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Более половины от стоимости капитального ремонта было потрачено на современное театральное оборудование: в 16 раз увеличилось количество светооборудования, улучшена акустика в зрительном зале, обновлена машинерия сцены. Актеры и технические службы могут теперь воплотить идеи любой сложности при создании спектаклей.

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