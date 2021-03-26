Обиженный житель Балакова убил приятеля, который пытался его утешить

Трагедия разыгралась в общежитии на проспекте Героев Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области направлено в суд уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на скамье подсудимых оказался 40-летний местный житель.

По версии следствия, 19 декабря в общежитии на проспекте Героев две семейные пары устроили посиделки с распитием спиртного. Хозяин дома стал объектом порицания со стороны гостей — им не нравилось его отношение к жене.

Обидевшись, тот ушел в свою комнату, а приятель отправился за ним, чтобы успокоить. Однако хозяин схватил нож и в ярости ударил мужчину в грудь. Раненый скончался на месте.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Мужчина ударил приятеля ножом в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

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