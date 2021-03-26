Юный балаковец не выдержал пьянства матери и забил ее до смерти

Подросток был отправлен под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области за тяжкое преступление будут судить 15-летнего подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении травм своей матери, от которых она умерла.

Следствие считает, что в ночь на 7 января 15-летний юноша у себя в квартире дома на набережной Леонова поссорился с матерью. Причиной стало ее пристрастие к алкоголю.

Мальчик избил женщину и ушел в свою комнату. Днем 7 января он увидел тело матери в коридоре и сообщил о случившемся родственникам.

В ходе следствия подросток сознался и раскаялся. Он был взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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