Юный балаковец не выдержал пьянства матери и забил ее до смерти

Подросток был отправлен под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области за тяжкое преступление будут судить 15-летнего подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении травм своей матери, от которых она умерла.
Следствие считает, что в ночь на 7 января 15-летний юноша у себя в квартире дома на набережной Леонова поссорился с матерью. Причиной стало ее пристрастие к алкоголю.
Мальчик избил женщину и ушел в свою комнату. Днем 7 января он увидел тело матери в коридоре и сообщил о случившемся родственникам.
В ходе следствия подросток сознался и раскаялся. Он был взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.