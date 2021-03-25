Фекальный фонтан забил в центре Саратова

Канализация бьет из-под асфальта

В центре Саратова из-под асфальта бьет канализационный фонтан.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на улице Челюскинцев, рядом со входом в поликлинику у здания Управления Приволжской железной дороги — памятником архитектуры 1909 года.

По словам местных жителей, 25 марта там прорвало канализацию. Теперь вода с характерным неприятным запахом заливает улицу, образовалась уже внушительных размеров лужа.

Горожане сообщили о случившемся в ООО «КВС», но пока проблема не устранена.

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