Фото областного комитета по туризму

В Саратове собираются открыть музей ретротехники.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном комитете по туризму, об этой инициативе 25 марта в рамках заседания Общественного совета при комитете заявил представитель инициативной группы реставрационного центра «Старый моторъ» Игорь Горшенев.

Мужчина занимается сохранением памятников технической культуры и ретроавтомобилей для популяризации этого движения, развития реставрационного мастерства и участия в культурно-развлекательных мероприятиях города.

Предполагается, что музей станет новой туристической точкой на карте города. Там можно будет проводить детские экскурсии.

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