Фото областного комитета по туризму
В Саратове собираются открыть музей ретротехники.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном комитете по туризму, об этой инициативе 25 марта в рамках заседания Общественного совета при комитете заявил представитель инициативной группы реставрационного центра «Старый моторъ» Игорь Горшенев.
Мужчина занимается сохранением памятников технической культуры и ретроавтомобилей для популяризации этого движения, развития реставрационного мастерства и участия в культурно-развлекательных мероприятиях города.
Предполагается, что музей станет новой туристической точкой на карте города. Там можно будет проводить детские экскурсии.
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