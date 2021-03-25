Саратовцы заметили дохлых крыс и ворон на детской площадке

Кадр из видео

На детской площадке на Блинова, 25 в Ленинском районе Саратова горожане заметили мертвых животных и кости.

Видео местной жительницы опубликовано в группе «Солнечный Саратов».

- Тут валяется крыса дохлая, ворона. Собаки все приносят на детскую площадку, мослы с мусорки таскают, — отметила женщина.

Она отметила, что на площадке гуляют дети. Рядом с этим местом находится медико-биологический лицей.

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