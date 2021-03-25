В Саратове спортсмены проплыли в бассейне в честь 60-летия полета человека в космос

В бассейне «Саратов» сегодня, 25 марта, прошли соревнования по плаванию, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты, в соревнования участвовали воспитанники Саратовского отделения детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». Всего — 51 человек.

Спортсмены соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем.

Превысили норматив мастера спорта Светлана Мартышова, Басир Ферзиев и Андрей Мельников. Федор Матюшин выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Спортсменов готовят тренеры Галина Филиппова, Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Артем Афанасьев и Ирина Харитонова.

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