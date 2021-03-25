Аэропорт «Гагарин» в Саратове открывается для международных перелетов Фото: Юлия КЕКОВА

Из саратовского аэропорта «Гагарин» вскоре можно будет улететь за границу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 1 апреля возобновляется регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Через неделю международные авиаперелеты начнутся из нескольких городов России, в числе которых Саратов.

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