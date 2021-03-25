В Пензе осудили директора саратовской фармкомпании за взятку главврачу онкодиспансера

В Пензе сегодня, 25 марта, осудили Елену Фоканову, директора Саратовского филиала открытого публичного акционерного общества «Фармацевтический импорт, экспорт».

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда, она с 28 декабря 2016 по 13 апреля 2018 года передала Виталию Серебрякову, на тот момент директору пензенского ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», через посредника взятку в размере почти 2 млн рублей.

За эти деньги главврач должен был лично подписывать договоры с Фокановой по результатам процедур закупок на поставку лекарств, а также подписывать финансовые документы для своевременной оплаты препаратов. При этом оба знали, что процедуры аукционов проходят с нарушения федеральных законов.

Суд при вынесении приговора смягчил его, учитывая здоровье и возраст ее родителей, инвалидность ее гражданского супруга, многочисленные положительные характеристики и то, что она впервые преступила черту закона. Женщину отправили в колонию общего режима на 3,5 года и оштрафовали в размере двукратной суммы взятки — 3 898 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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