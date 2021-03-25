В Саратове появились «старики-разбойники»: украденный портрет Тарковского подкинули к Дому кино

Портрет Тарковского из Дома кино. Фото из Инстаграм Романа Васильева
В саратовском Доме кино украли портрет режиссера Андрея Тарковского.
Арт-директор кинотеатра Роман Васильев опубликовал в соцсети Instagram ряд историй, в котором рассказал о произошедшем.
Сначала портрет незаметно вынесли из здания, собственники пошли в полицию, там пропажу оценили в 9 тыс. рублей. Такая большая сумма получилась из-за ценного багета, обрамляющего портрет. Правоохранители начали расследование дела, но спустя несколько дней злоумышленники подкинули портрет Тарковского к Дому кино, но уже без багета.
Изображение повесили на прежнее место в Малый зал.
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