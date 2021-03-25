В поселке Солнечный из-за аварии отключилось электричество

В Солнечном отключилось электричество. Фото Константина Симонова

В Ленинском районе Саратова, в поселке «Солнечный» произошло отключение электроэнергии. Как сообщают читатели «Комсомолки», без света они уже более часа.

В Единой дежурной диспетчерской службе факт аварии на ЛЭП подтвердили, но о масштабах отключения не сообщили. По данным службы, на место аварии уже выехали ремонтники СПГЭС.

В СПГЭС корреспонденту «КП-Саратов» заявили, что «авария вполне обычная», количество домов и соцобъектов, попавших под отключение, не уточнили.

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