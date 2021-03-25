Изъятую из заваленной мусором квартиры девочку отправили в дом ребенка в Саратове

Девочку отправили в дом ребенка Фото: Прокуратура Саратовской области

В Саратове изъятую из семьи двухлетнюю девочку поместили в дом ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, такое решение было принято после медицинского обследования.

Напомним, девочка жила в заваленной мусором квартире дома на Брянской, однако мать не заботилась о ней должным образом. Малышка часто ходила без одежды, плохо питалась и нередко оставалась без присмотра.

Прокуроры навестили девочку, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Прокурор области Сергей Филипенко взял ситуацию на личный контроль.

Состояние девочки оценивается как удовлетворительное Фото: Прокуратура Саратовской области

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