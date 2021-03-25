Изъятую из заваленной мусором квартиры девочку отправили в дом ребенка в Саратове

Девочку отправили в дом ребенка
Фото: Прокуратура Саратовской области
В Саратове изъятую из семьи двухлетнюю девочку поместили в дом ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, такое решение было принято после медицинского обследования.
Напомним, девочка жила в заваленной мусором квартире дома на Брянской, однако мать не заботилась о ней должным образом. Малышка часто ходила без одежды, плохо питалась и нередко оставалась без присмотра.
Прокуроры навестили девочку, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Прокурор области Сергей Филипенко взял ситуацию на личный контроль.
Состояние девочки оценивается как удовлетворительное
Фото: Прокуратура Саратовской области
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