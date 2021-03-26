Небольшой снег, +5 градусов и ветер до 13 м/с пообещали саратовцам 26 марта

В Саратовской области сегодня, 26 марта, ожидается погода с переменной облачностью.

- Местами в Левобережье будут небольшие осадки — снег, морось. Утром опустится туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили в областном ГУ МЧС.

На дорогах будет скользко. Ветер подует с порывами до 13 м/с северного и северо-восточного направления.

Температура поднимется до 0… +5 градусов.

В 2020 году 26 марта было сухо и тепло.

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