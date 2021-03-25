Психбольной мужчина терроризирует соседей многоэтажки на Крымской

Мужчина сломал стену в квартире, соседи опасаются разрушения дома

Жители дома на улице Крымская, 21 в Заводском районе бьют тревогу.

Как рассказал анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн», один из жильцов дома постоянно устраивает погромы и угрожает жизням соседей.

- Днем и ночью он стучит по трубам и стенам гирей. Мы ночами не спим. Орет, что порежет нас и мы потеряем своих детей. Кидает с окон кирпичи на автомобили, припаркованные у подъезда. Гадит в подъезде. Бьет окна. Он постоянно звонит, говорит, что заминированы квартиры, вызывает полицию и говорит, что в наших квартирах воры в законе убивают детей, – написал пользователь.

В доказательство своих слов он приложил фото и видео погромов. На одном запечатлено, как мужчина стучит гирей в дверь. На другом – как он бьет окно. На третьем – разрушенная стена.

При этом обращения в полицию не помогают.

- Пару раз его забирали во второй отдел полиции, но тут же отпускали домой. Мы, жильцы, писали заявления неоднократно в полицию, в прокуратуру. Все бесполезно! Действий нет. Мама его – заслуженный учитель начальных классов. Осталась надежда, что через интернет информация дойдет до властей. Мы боимся выпускать своих детей гулять во двор, боимся выходить сами. Он с ножницами бегал пару раз по подъезду, – написал жилец.

Родители не хотят лечить мужчину, несмотря на то, что он, предположительно, страдает психическим заболеванием.

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