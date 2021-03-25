Саратовец возмутился фотосессией на Театральной площади на машинах

Саратовцы заехали на Театральную площадь ради фотосессии

Житель Саратова возмутился поступком молодых людей на Театральной площади.

Как рассказал он «КП-Саратов», в конце февраля несколько человек заехали на автомобилях на главную площадь города и устроили фотосессию у областной Доски почета.

- Молодым людям наверняка невдомек, что площадь ранее называлась Площадью Революции, где к тому же находится могила революционеров с вечным огнем… - считает гражданин.

Он обратился в ГИБДД Саратова, «чтобы нашли хулиганов и объяснили им, что на главное площади нашей области себя так вести не подобает. Тем более на фоне Доски почета». Ответ из Госавтоинспекции гражданина не удовлетворил, так как он получил отказ возбуждать административное дело из-за отсутствия данных о нарушителях.

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