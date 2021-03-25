Захват ребенка в заложники: В отношении жителя Балашова возбуждено также дело о попытке убийства полицейского

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, в отношении 35-летнего мужчины уже расследуется два уголовных дела – о захвате заложника и попытке убийства ребенка.

Речь идет о ЧП 15 января, когда мужчина схватил 10-летнего сына и потащил его практически раздетого на улицу. Таким способом он пытался заставить жену и приехавших по вызову полицейских дать ему запрещенные вещества. Кроме того, он требовал отдать ему машину, чтобы скрыться. В противном случае злоумышленник угрожал убить ребенка ножом.

Выяснилось, что, когда мужчина сел в салон предоставленного ему автомобиля МВД на улице 1-я Степная, он попытался ударить находившегося за рулем участкового ножом в грудь. Правоохранителя спасло то, что он сумел перехватить руку нападавшего, а потом ему на помощь пришли коллеги. Ребенок был освобожден, а мужчина задержан.

Сейчас он находится под арестом.

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