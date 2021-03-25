Вячеслав Володин призвал саратовцев не выбрасывать собак на улицу

Приют для животных в Заводском районе Саратова должен заработать уже в июне.

Такую задачу поставил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов 25 марта.

Председатель правительства области роман Бусаргин рассказал, что работы в завершающей стадии, осталось выполнить благоустройство. И в мае объект будет передан на баланс муниципалитета. Приют рассчитан на 400 мест, здесь имеется ветеринарная клиника.

Вячеслав Володин считает, что приют мог бы оказывать коммерческие услуги, например, по лечению животных. Это позволило бы частично окупить расходы на его содержание.

Напомним, в Саратове уже действует муниципальный приют. Глава города Михаил Исаев отметил, что его планируется расширить на 250-300 мест. Вячеслав Володин призвал активнее взаимодействовать с частными приютами, оказывать им поддержку. При этом он подчеркнул, что в проблемах появления бездомных собак во многом виноваты люди и их безответственно отношение. Ведь если ситуацию не переломить, то, несмотря на приюты, беспризорных псов на улицах будет еще больше.

- Жители жалуются. Много бездомных собак, бегают кусают людей. Надо заниматься проблемой с собаками цивилизованно. В ситуации с бездомными животными виноваты люди, так как бросают питомцев, - сказал Володин.

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