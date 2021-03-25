Чиновник в Саратовской области приехал с проверкой на стройки без предупреждения: Что из этого вышло

Строительство цирка в Марксе

Руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации, экс-председатель правительства области Александр Стрелюхин без предупреждения приехал на стройплощадки объектов, которые возводятся за счет бюджета и не увидел там кипучей деятельности. Об это Стрелюхин написал в своем Инстаграм.

- Выехал на строительные площадки важных социальных объектов – цирка «Арт-Алле» и стадиона «Старт» - не предупредив предварительно подрядчиков. Положительными впечатлениями поделиться, к сожалению, пока не могу, - сообщил Стрелюхин.

На стройплощадке цирка рабочих очень мало, а на стадионе – нет вообще.

На стройке цирка вместо 150 человек работают 15, строительство ведет ООО «Трест 7».

Конкурс на реконструкцию стадиона выиграла две недели назад «СК «Система», которая ранее строила в Саратове бадминтонный центр и реконструировала проспект Кирова.

Информацию об этом с просьбой взять ход работ на контроль Стрелюхин передал главе района Дмитрию Романову.

Оба объекта должны быть сданы до конца 2021 года.

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