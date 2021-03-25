В Красноармейске взрослые выполнили нормы ГТО к 90-летию Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса

Мероприятие проходило в бассейне к 90-летию создания Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
В Красноармейске Саратовской области вчера, 24 марта, прошло выполнение норм ГТО среди взрослых к 90-летию создания Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса и проходило в бассейне «Юность».
- Жители области старшего возраста, имеющие активную жизненную позицию и регулярно занимающиеся физкультурой, подают отличный пример подрастающему поколению, — отметила руководитель районного центра тестирования ГТО Надежда Добыш.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, работу организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В 2020 году площадки ГТО открылись в восьми районах области. Каждая оборудована 26 тренажерами и гимнастическими приспособлениями. За прошедший год протестировано 23 573 человек, нормативы выполнили больше 60% — 14 963.
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