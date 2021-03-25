В Саратове сводный брат Дмитрия Рубинштейна счел свой приговор слишком строгим

Суд поставил точку в деле Александра Студентова. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

В Саратове областной суд рассмотрел жалобу Александра Студентова на чрезмерно суровый приговор.

Напомним, Студентов, попавшийся на хранении наркотиков, выдал своего сводного брата Дмитрия Рубинштейна за себя и фактически отправил невиновного человека в колонию.

После того как справедливость была восстановлена, суд признал Александра Студентова виновным в покупке и хранении крупной партии наркотиков и приговорил к пяти годам в колонии общего режима.

По мнению осужденного, приговор слишком суров. Студентов подал апелляционную жалобу, ссылаясь также на то, что он соблюдает режим во время отбытия наказания, посещает врача-нарколога, а также на наличие двух малолетних детей. По мнению гражданина, ему следует предоставить рассрочку до времени, пока они не достигнут возраста 14 лет.

Суд однако не усмотрел в обстоятельствах Студентова оснований для отсрочки. Единственное — ему в срок лишения свободы зачли три дня с 23 по 25 сентября 2020 года, когда он был задержан.

Осужденный пожаловался на суровость приговора. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.