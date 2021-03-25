Психбольной в Саратове забил свою сожительницу и надругался над телом

В Саратове будут судить мужчину за убийство и надругательство над телом женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено днем 8 января 2020 года в квартире дома на Некрасова.

По версии следствия, 42-летний мужчина жестоко избил сожительницу, а также нанес ей многочисленные ранения нижней части тела. Крики жертвы услышала соседка, она позвала на помощь родственников пострадавшей, которые жили в том же подъезде, но дверь оказалась заперта.

В квартиру удалось попасть только после вызова экстренных служб. Однако к тому времени женщина была уже мертва. Эксперты установили, что при жизни ей было нанесено 106 травм бытовыми предметами и еще 18 уже после смерти.

Мужчину отправили на комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая подтвердила, что он не мог осознавать характер своих действий из-за психического заболевания.

Теперь суд должен направить его на принудительное лечение.

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