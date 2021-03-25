Коронавирус унес жизнь 24-летнего парня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове от коронавируса умер 24-летний парень.

- Он страдал несколько лет тяжелым системным заболеванием, которое в качестве обязательного компонента требовало назначения препаратов, подавляющих иммунитет. Поэтому у него возник фармакологический иммунодефицит, — сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

В больнице мужчина провел 28 суток, но несмотря на терапию и другие меры, умер.

Всего за сутки от COVID-19 умерли шесть человек — три женщины и трое мужчин. Им было от 24 до 74 лет. Теперь число жертв коронавируса в области насчитывается 781, от иных патологий — 1 297.

В ковидных госпиталях сейчас находятся 1 587 человек, из них 1 530 с пневмонией, 479 на кислородной поддержке, 119 — на ИВЛ. Дома лечатся 2 048 человек с коронавирусом.

А свободных коек достаточно мало — 267 (это 14,5% от общего количества).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.