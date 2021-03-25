Коронавирус в Саратовской области закрыл шесть школьных классов и 13 групп в детсадах

В Саратовской области сегодня, 24 марта, две школы, работающие по триместровой системе, продолжают обучение в смешанной форме из-за закрытия шести классов по причине коронавируса. Это учреждение в Балаковском и Марксовском районах.

- Более 250 тыс. детей сейчас на весенних каникулах, а свыше восьми тыс. ребят учатся по триместровой системе, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Также из-за коронавируса закрыты пять групп студентов в средних профессиональных организациях, 18 групп в восьми вузах.

COVID-19 закрыл 13 групп в 11 детсадах области, а по причине ОРВИ полностью закрыт детсад в Петровском районе и две группы в двух детсадах области.

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