Пьяного лихача будут судить за смертельное ДТП в Энгельсе

Саратовца будут судить за смертельное ДТП в Энгельсе на Заводской.
- Следствие считает, что вечером 19 апреля 2020 года 29-летний водитель Nissan Juke, будучи пьяным, на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта». Пассажирка отечественного авто скончалась в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Дело будет рассматривать Энгельсский районный суд.
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