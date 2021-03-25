В Марксе дотла сгорела «Газель»

В Марксе сгорела «Газель» Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Марксе Саратовской области сегодня ночью, 25 марта, сгорела «Газель Бизнес».

- Сигнал о возгорании на улице 10-я Линия поступил в 01:27. На место выезжал один пожарный расчет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь возгорания составила 12 кв. м.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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