Володин: Красноармейск должен войти в Саратовскую агломерацию

Вячеслав Володин встретился с жителями Красноармейска

Красноармейский район может быть включен в Саратовскую агломерацию.

Об этом на встрече с жителями 25 марта в Красноармейске заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

- Возможно, правильным будет включение Красноармейска и района в Саратовскую агломерацию. Тогда он получит преференции и дополнительные возможности в инфраструктуре. Вместе с Энгельсом и Татищевским районом будет получать развитие, — заявил Володин.

В качестве конкретного примера спикер ГД заявил о строительстве моста через Волгу. Он «закольцует Саратов и Энгельс» в единое пространство. Мост должен быть возведен за счет средств федерального бюджета.

- Надо немедленно новые границы агломерации оформлять. Их немедленно надо включать во все программы. Красноармейск должен иметь право войти в самую крупную агломерацию, — уверен Вячеслав Володин.

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