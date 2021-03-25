Детсады и школы Красноармейска получат средства на текущие расходы

Детские сады и школы Красноармейского района Саратовской области также планируется профинансировать дополнительно на текущие расходы.

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил 25 марта на встрече с представителями образовательных учреждений.

- На следующей неделе решение будет принято, чтобы эти средства пришли на школы и садики. Средства целевые, — подчеркнул Володин.

Это означает, что их можно будет потратить на моющие средства, игрушки, пособия, уборку территории, в том числе от снега.

- То есть именно на содержание. Это не ремонт. По ремонту должна быть отдельная программа, чтобы снять с вас проблему административной ответственности, — заявил он.

Напомним, ранее в Саратовской области не раз случались скандалы, когда сотрудников образовательных учреждений или родителей детей привлекали к уборке снега. Также остро стояла проблема поборов.

Накануне Вячеслав Володин посетил Балашов и Аркадак, где также провел аналогичные встречи с представителями школ и детсадов.

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