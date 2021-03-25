Фирму по обслуживанию котельных в Саратове поймали на махинациях с налоговыми вычетами

В Саратове возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет о крупном размере – 24,5 млн рублей.

Следствие считает, что с октября 2017 года по декабрь 2019 коммерческая организация, которая специализировалась на обеспечении деятельности работы котельных, включала в налоговые декларации вычеты по фиктивным сделкам.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Саратовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.