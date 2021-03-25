Журналисты «Волга-Медиа» получили благодарственные письма СЖР за участие в конкурсе в честь 75-летия Победы

Сотрудники «Волга-Медиа» удостоены благодарственных писем СЖР

Сотрудник холдинга «Волга-Медиа» стала членом Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.

Екатерину Семенову приняли в члены СЖР на заседании правления реготделения 24 марта. Решение было принято единогласно.

Кроме нее в этот день было принято еще семь новых членов — как из Саратова, так и из районов. По словам Лидии Златогорской, которая возглавляет СЖР Саратовской области, в прошлом году из-за пандемии прием в члены Союза был приостановлен, но теперь продолжился.

Кроме того, сотрудники «Волга-Медиа» получили из рук Златогорской благодарственные письма. Они были отмечены в конкурсе профессионального мастерства «Помнить вечно!». Он проходил в 2020 году и был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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